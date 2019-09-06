В Госдепе прокомментировали возможность обмена между Украиной и РФ

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Об этом Украинской службе “Голоса Америки” заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, комментируя возможность обмена удерживаемыми, передает УНН.

"Думаю, что очень трудно, как в этом уже убедились украинские лидеры, вести переговоры с россиянами. Украина находится в войне с русскими на территории Украины. В результате российской агрессии 13 тыс. украинских граждан были убиты, более 100 украинских и крымскотатарских политических заключенных удерживаются Россией. Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем преданность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и прибегнуть ко всем необходимым шагам, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", - сказал чиновник.

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Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной "близки к финализации".