В Офисе президента раскритиковали соблюдение регламента

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Богдан раскритиковал регламентные процедуры и заверил, что бездействие власти закреплено на уровне бесконечных процедур. Об этом заявил председатель Офиса президента Андрей Богдан в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Мы придерживаемся максимально процедур. Мы делаем все максимально быстро. Однако 28 лет в этой стране создавали законы, которые дают возможность ничего не делать. Все что попридумывали — регламент Верховной Рады, Кабинета министров, это все, чтобы чиновник ничего не делал”, — сказал А. Богдан.

Он сказал, что власть будет придерживаться регламентов, когда это будет востребовано волей народа.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что задача номер один для Верховной Рады — разработать совершенно новый регламент.

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