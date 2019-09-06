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Разумков не назвал точной даты перехода на систему "Рада-4"

Разумков не назвал точной даты перехода на систему "Рада-4"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал изменение электронной системы “Рада-3” на систему “Рада-4”, однако не назвал точной даты. Об этом Разумков сказал в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Я считаю, что похожую систему надо имплементировать и мы этим будем заниматься. Я не могу назвать время, когда мы это сможем сделать, но я уверен, что это надо делать”, — сказал Разумков.

Он уточнил, что система “Рада-3” не соответствует имеющимся вызовам и не предусмотрена регламентом.

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Ранее сообщалось, что гарантия работы сенсорной кнопки “Рада” сбежала в 2012 году.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, голосование, парламент, ВРУ, спикер, Дмитрий Разумков
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