Правоохранители задержали минера моста Метро в Киеве - очевидцы

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Спецназовцы в результате проведения спецоперации задержали минера столичного моста Метро, передает УНН со ссылкой на очевидцев ЧП.

По свидетельствам очевидцев чрезвычайного происшествия, правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.

Однако, стоит отметить, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Стоит напомнить, что в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр, пока перекрыто автомобильное движение и остановлено курсирования поездов “красной ветке” столичного метрополитена от станции “Арсенальная” до станции “Дарница”.