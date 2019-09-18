Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро, мог быть под действием наркотиков - Кличко

КИЕВ. 18 сентября. УНН. С мужчиной, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве правоохранители провели телефонный разговор. Велика вероятность, что он находится под действием наркотиков. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Предварительно он находится в состоянии алкогольного опьянения. Был разговор с ним по телефону. Он общался также со многими знакомыми по телефону. Требования его пока не ясны. Мотив также непонятен. Велика вероятность, что он находится под действием наркотиков", - сказал Кличко.

Напомним, личность мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, установлена.