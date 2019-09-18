Регистрация | Вход |
USD: 24,76 -0,0069  EUR: 27,31 -0,0200 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 сентября 2019 05:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины
В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10245
Версия для печати

В Раде решили создать рабочую группу по подготовке закона о реформе СБУ

В Раде решили создать рабочую группу по подготовке закона о реформе СБУ

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня на заседании принял решение о создании совместной межфракционной рабочей группы по подготовке проекта закона о реформировании Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на информационное управление Аппарата ВРУ.

"На заседании Комитета народные депутаты подняли вопрос о необходимости поэтапного реформирования Службы безопасности Украины, учитывая отечественные особенности и ориентируясь на стандарты Европейского союза и НАТО", - говорится в сообщении.

Члены Комитета акцентировали на усилении ключевых функций СБУ и лишении ее несвойственных функций.

"Было поддержано предложение о создании совместной межфракционной рабочей группы по подготовке проекта закона о реформировании Службы безопасности Украины. Руководителем этой рабочей группы определены председатель подкомитета по вопросам надзора за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народного депутата Давида Арахамию", - говорится в сообщении.

Арахамии поручено сформировать персональный состав указанной рабочей группы. Заседание группы предлагается провести 30 сентября 2019 года.

Напомним, в СБУ начали проводить реформу ведомства, не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины".

Как сообщал УНН, на реформирование СБУ понадобится не менее трех лет.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ВР, реформы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.