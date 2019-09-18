В Раде решили создать рабочую группу по подготовке закона о реформе СБУ

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня на заседании принял решение о создании совместной межфракционной рабочей группы по подготовке проекта закона о реформировании Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на информационное управление Аппарата ВРУ.

"На заседании Комитета народные депутаты подняли вопрос о необходимости поэтапного реформирования Службы безопасности Украины, учитывая отечественные особенности и ориентируясь на стандарты Европейского союза и НАТО", - говорится в сообщении.

Члены Комитета акцентировали на усилении ключевых функций СБУ и лишении ее несвойственных функций.

"Было поддержано предложение о создании совместной межфракционной рабочей группы по подготовке проекта закона о реформировании Службы безопасности Украины. Руководителем этой рабочей группы определены председатель подкомитета по вопросам надзора за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народного депутата Давида Арахамию", - говорится в сообщении.

Арахамии поручено сформировать персональный состав указанной рабочей группы. Заседание группы предлагается провести 30 сентября 2019 года.

Напомним, в СБУ начали проводить реформу ведомства, не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины".

Как сообщал УНН, на реформирование СБУ понадобится не менее трех лет.