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Киев стоит в гигантских пробках

Киев стоит в гигантских пробках

КИЕВ. 18 сентября. УНН. На дорогах Киева, в частности в центре столицы, наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, Дружбы Народов и проспекте Победы, Степана Бендеры, улицах Крещатик, Богатырской, Набережно-Рыбальской, Саксаганского, на Набережном шоссе.

Также водителям следует учесть, что перекрыто движение на Дарницкой площади, Харьковском шоссе и улицах Пушкинской, Круглоуниверситетской. Кроме того, движение перекрыто на мосту Метро в сторону левого берега.

На левом берегу значительное затруднение движения наблюдается на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте, улицах Центральной, Раисы Окипной, проспекте Генерала Ватутина, Днепровской и Русановской набережных и Дарницком шоссе.

На Южном мосту и Патона пробки образовались в сторону левого берега. На Северном мосту пробки наблюдаются в обе стороны. На Дарницком можно проехать свободно.

Напомним, 19 сентября в Киеве состоится флешмоб "На велосипеде на работу".

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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