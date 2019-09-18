На контакт не шел, требовал поговорить с девушкой: Крищенко о личном разговоре с минером

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро, не шел на контакт с правоохранителями и не предъявлял адекватных требований. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко журналистам, передает корреспондент УНН.

"Было установлено его телефоны, с ним связались лично я, наш психолог и командир спецподразделения с ним разговаривали. На контакт он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких разумных требований, связных мыслей от него не было. Поэтому было принято решение организовывать штурм", - сказал Корищенко.

По его словам, штурм проводило спецподразделение "КОРД" Национальной Полиции.

Напомним, полиция подтвердила задержание минера на мосту Метро.

Ранее УНН сообщили, что правоохранители установили личность мужчины.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от пресс-службы КП "Киевский метрополитен", а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро. По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.