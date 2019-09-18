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Минер моста Метро может получить пожизненное заключение - полиция

Минер моста Метро может получить пожизненное заключение - полиция

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Мужчине, угрожавшему взорвать мост Метро, может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко журналистам, передает корреспондент УНН.

“В настоящее время у нас возбуждено уголовное производство — приготовление к совершению террористического акта. Это в зависимости от последствий (может угрожать — ред.) даже до пожизненного заключения ”, - сказал он.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от пресс-службы КП “Киевский метрополитен”, а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то мужчина, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, мост Метро
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