ООС: боевики 4 раза нарушили режим тишины

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В течение этих суток враг 4 раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Операции объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 2 обстрелы.

Напомним, 17 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.