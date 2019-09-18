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В Днепре горела плавучая пристань

В Днепре горела плавучая пристань

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Днепре загорелся двухэтажный дебаркадер - плавучая пристань - который долгое время не использовали. Погибших и пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"... в 15:18 поступило сообщение пожаре на улице Набережная Победы Соборного района города Днепр ... Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник внутри двухэтажного дебаркадера, который частично находился на берегу реки Днепр и длительное время не эксплуатировался. Основная площадь составляла ориентировочно 600 кв. метров", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 16:15 и ликвидирован в 16:31.

Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 30 человек и 6 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Харьковской области пожар сжег 40 га поля с кукурузой.

Источник: УНН
Теги: спасатели, Днепр и Днепропетровская область, пожары
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