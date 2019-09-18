Во Львовской области в школе распылили слезоточивый газ, трое детей в больнице

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Во Львовской области в школе распылили слезоточивый газ. В результате происшествия трое детей оказались в больнице. Правоохранители установили, что газ распылил ученик этой школы. Относительно правонарушителя составлен административный протокол, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание, в Сколевское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставили трех учениц местной гимназии с диагнозом "токсическое действие неизвестного газа".

Полицейские установили, что около 14.00 на перемене между уроками 16-летний ученик 11 класса распылил газовый баллончик на листья вазона, который находился в коридоре учебного заведения. В результате пострадали три девочки в возрасте 10, 13 и 14 лет. Их госпитализировали в больницу.

На правонарушителя составлен административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа от трех к семи необлагаемым минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток .

Также работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу со школьником и его родителями.

Напомним, в школе в Одесской области распылили газ, в больнице оказались около 20 учеников.