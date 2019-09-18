Регистрация | Вход |
USD: 24,76 -0,0069  EUR: 27,31 -0,0200 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 сентября 2019 05:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины
В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5460
Версия для печати

Теннисистка Костюк выиграла стартовый поединок на соревнованиях ITF

Теннисистка Костюк выиграла стартовый поединок на соревнованиях ITF

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Во французском городке Сен-Мало 17-летняя украинка Марта Костюк начала поход за титулом турнира категории ITF, сообщает УНН со ссылкой на ITF.

Киевлянка в матче первого круга преодолела сопротивление испанки Гиомар Маристани Сулети (352 в мире) за 1 час и 19 минут — 6:3, 6:1.

Следующей соперницей Украинский стала Марго Еролимос из Франции — 355 ракетка мира, которая выбила из турнира 8 сеяной Элли Киик с США.

Примечательно, что Костюк прервала серию из четырех поражений подряд, какая у нее началась еще в июне.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.