Теннисистка Костюк выиграла стартовый поединок на соревнованиях ITF

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Во французском городке Сен-Мало 17-летняя украинка Марта Костюк начала поход за титулом турнира категории ITF, сообщает УНН со ссылкой на ITF.

Киевлянка в матче первого круга преодолела сопротивление испанки Гиомар Маристани Сулети (352 в мире) за 1 час и 19 минут — 6:3, 6:1.

Следующей соперницей Украинский стала Марго Еролимос из Франции — 355 ракетка мира, которая выбила из турнира 8 сеяной Элли Киик с США.

Примечательно, что Костюк прервала серию из четырех поражений подряд, какая у нее началась еще в июне.