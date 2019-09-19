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"Шахтер" потерпел разгромное фиаско на старте Лиги чемпионов

"Шахтер" потерпел разгромное фиаско на старте Лиги чемпионов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" домашним поединком в группе С с "Манчестер Сити" начал выступление в Лиге чемпионов, передает корреспондент УНН.

Первый момент во встрече возник у ворот гостей. Марлос решился на удивление мощный выстрел из-за пределов штрафной — точности украинцу не хватило. В середине тайма Габриэль Жезус имел хорошую позицию для взятия ворот, но в последний момент “горнякам” удалось перевести мяч на угловой.

Через несколько минут “горожане” открыли счет. Риад Марез забил мяч в пустую сетку ворот благодаря отскока мяча от штанги. На 35 минуте украинский коллектив потерял лучшую возможность чтобы отыграться — Жуниор Мораес не сумевший пробить Эдерсона при свидании с вратарем. Зато англичане реализовали свой момент. Провал в центре защиты дончан привел к расстрелу Пятова в исполнении Гюндогана.

Во второй половине стоит вспомнить пожар в штрафной хозяев, когда Пятов сейвом спас партнеров после попытки Гюндоган, а дальше мяч от Стерлинга попал в штангу. Поединок продлился на встречных курсах — “горняки” стали больше открываться и получили третий мяч, пропустив контратаку. Автором гола стал Гарбиель Жезус (0:3).

Отметим, что украинский легионер “МС” Александр Зинченко провел на поле полный поединок.

Добавим, во втором туре соревнований “Шахтер” 1 октября отправится в гости к итальянской “Аталанты”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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