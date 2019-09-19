Появился новый трейлер исторического экшна "Захар Беркут"

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Новый трейлер исторического экшена "Захар Беркут" появился сегодня на Facebook странице ленты, передает УНН.

В сети обнародовали новый трейлер к исторической ленты “Захар Беркут”. Фильм создан по мотивам повести Ивана Франко при поддержке Госкино.

Напомним, что масштабный исторический экшн “Захар Беркут” выйдет в широкий украинский прокат 10 октября 2019 года.

Ранее УНН сообщал, что создатели исторического экшена “Захар Беркут”, снятого по мотивам одноименной повести Ивана Франко, презентовали в Украине первый тизер ленты.