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Появился новый трейлер исторического экшна "Захар Беркут"

Появился новый трейлер исторического экшна "Захар Беркут"

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Новый трейлер исторического экшена "Захар Беркут" появился сегодня на Facebook странице ленты, передает УНН.

В сети обнародовали новый трейлер к исторической ленты “Захар Беркут”. Фильм создан по мотивам повести Ивана Франко при поддержке Госкино.

Напомним, что масштабный исторический экшн “Захар Беркут” выйдет в широкий украинский прокат 10 октября 2019 года.

Ранее УНН сообщал, что создатели исторического экшена “Захар Беркут”, снятого по мотивам одноименной повести Ивана Франко, презентовали в Украине первый тизер ленты.

Источник: УНН
Теги: фильм, Госкино
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