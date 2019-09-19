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Долг льготников перед "Нафтогазом" вырос до 62,2 млрд грн

Долг льготников перед "Нафтогазом" вырос до 62,2 млрд грн

КИЕВ. 19 сентября. УНН. За неделю долг льготников за газ перед НАК Нафтогаз вырос на 1,3% - до 62,2 млрд грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“За неделю производители тепла увеличили долг на 305 млн грн (0,9%), региональные газозбутови предприятия — на 527 млн грн (2,4%). Предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) уменьшили долг на 27 млн грн (0,6%)”, — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 17 сентября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 40 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 278 млн грн (0,7%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 22,4 млрд грн, в том числе по категориям потребителей, которые не подпадают под действие ПСО — 234 млн грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 527 млн грн (2,4%).

А задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 3 млн грн (0,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.

“Задолженность КП ВО Киевсовета „Киевтеплоэнерго“ за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 118 млн грн (3,4%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,6 млрд грн по всем договорам, заключенным с Компанией ”, - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, за неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК “Нафтогаз Украины” на 1% — до 62,9 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: газ, Нафтогаз, льготы, долги
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