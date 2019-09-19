Долг льготников перед "Нафтогазом" вырос до 62,2 млрд грн

КИЕВ. 19 сентября. УНН. За неделю долг льготников за газ перед НАК Нафтогаз вырос на 1,3% - до 62,2 млрд грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“За неделю производители тепла увеличили долг на 305 млн грн (0,9%), региональные газозбутови предприятия — на 527 млн грн (2,4%). Предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) уменьшили долг на 27 млн грн (0,6%)”, — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 17 сентября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 40 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 278 млн грн (0,7%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 22,4 млрд грн, в том числе по категориям потребителей, которые не подпадают под действие ПСО — 234 млн грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 527 млн грн (2,4%).

А задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 3 млн грн (0,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.

“Задолженность КП ВО Киевсовета „Киевтеплоэнерго“ за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 118 млн грн (3,4%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,6 млрд грн по всем договорам, заключенным с Компанией ”, - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, за неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК “Нафтогаз Украины” на 1% — до 62,9 млрд грн.