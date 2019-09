Российский оппозиционер Навальный претендует на премию, лауреатом которой является Сенцов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Законодатели с крупнейшей в Европарламенте группы Европейской народной партии выдвинули кандидатуру российского оппозиционера Алексея Навального на соискание премии Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как говорится в распространенном 18 сентября заявлении группы, Навальный "не только защищает свободу мысли в России, но является одним из немногих голосов правды" в этой стране.

Навальный является одним из самых активных критиков президента России Владимира Путина, много раз был заключен, лишен возможности баллотироваться на пост президента России и был кандидатом в мэры российской столицы Москвы.

Конечный срок выдвижения кандидатур на престижную премию имени Сахарова - 19 сентября.

