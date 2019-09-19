Регистрация | Вход |
USD: 24,76 -0,0069  EUR: 27,31 -0,0200 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 сентября 2019 05:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины
В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4305
Версия для печати

Российский оппозиционер Навальный претендует на премию, лауреатом которой является Сенцов

Российский оппозиционер Навальный претендует на премию, лауреатом которой является Сенцов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Законодатели с крупнейшей в Европарламенте группы Европейской народной партии выдвинули кандидатуру российского оппозиционера Алексея Навального на соискание премии Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как говорится в распространенном 18 сентября заявлении группы, Навальный "не только защищает свободу мысли в России, но является одним из немногих голосов правды" в этой стране.

Навальный является одним из самых активных критиков президента России Владимира Путина, много раз был заключен, лишен возможности баллотироваться на пост президента России и был кандидатом в мэры российской столицы Москвы.

Конечный срок выдвижения кандидатур на престижную премию имени Сахарова - 19 сентября.

Другие кандидаты включают Ильхаму Тохты, сторонника уйгурского меньшинства Китая, отбывающий пожизненное наказание по обвинению в сепаратизме.

В 2018 году лауреатом премии Сахарова стал украинский режиссер Олег Сенцов. Получить свою награду вовремя крымчанин не смог, поскольку находился за решеткой в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп пообещал разобраться в истории с госпитализацией российского лидера оппозиции Навального

Источник: УНН
Теги: Россия, Навальный, премии
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.