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В Болгарии построят газопровод, который будет поставлять российский газ в обход Украины

В Болгарии построят газопровод, который будет поставлять российский газ в обход Украины

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Болгария подписала контракт на строительство газопровода, который будет транспортировать российский газ с "Турецкого потока" в Европу в обход Украины. Газопровод, который в Болгарии называют "Балканским потоком", должен поставлять газ от границы Болгарии с Турцией до границы Болгарии с Сербией. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию AP и DW.

Контракт подписали газотранспортный оператор “Булгартрансгаз” и консорциум Arkad в составе итальянской Arkad ABB SpA и саудовской Arkad Engineering & Construction Company. Стоимость сделки — 1,1 миллиарда евро, передает издание АР.

Документ подписали после почти полугодовой тяжбы в Высшем административном суде Болгарии, после которого было разрешено строительство газопровода “Турецкий поток”.

“Балканский поток” должен помочь прокачивать газ в Сербии, Венгрии и Австрии. Стороны планируют построить газопровод длиной в 474 километров.

Напомним, что “Газпром” завершил строительство двух ветвей морского газопровода “Турецкий поток” по дну Черного моря. Одна из этих ветвей должен поставлять газ на турецкий рынок, а другая — на европейский продолжение на территории Болгарии, Сербии и Венгрии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, газопровод, Болгария
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