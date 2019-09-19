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Дубль бывшего футболиста "Реала" принес "ПСЖ" победу над клубом Зидана

Дубль бывшего футболиста "Реала" принес "ПСЖ" победу над клубом Зидана

КИЕВ. 19 сентября. УНН. На "Парк-де-Пренс" состоялось центральное противостояние первого тура групповой стадии Лиги чемпионов в котором хозяева поля "ПСЖ" соревновались с мадридским "Реалом", передает корреспондент УНН.

В дебюте встречи Бернат в одно касание с левого фланга прострелил на ближний угол штрафной, где также одним прикосновением мяч переправил в стойку Анхель Ди Мария — 1:0. После получаса игры парижане разыграли еще одну результативную атаку. Аргентинец, как по нотам вывели на оперативный выстрел, иди Мария отметился дублем, направив игровой снаряд в нижний угол ворот.

Но сразу в следующей же атаке Гарет Бэйл оформил взятие ворот, которое могло стать украшением первого тура. Однако, благодаря системе VAR гол не засчитали — валлиец подыграл себе рукой.

После перерыва Ди Мария и Сарабия упустили случая чтобы сделать счет разгромным. Точку в баталии поставил фулбек Томас Менье — 3:0.

Примечательно, что оба коллектива играли без ряда звездных исполнителей: в “ПСЖ” отсутствовали Мбаппе, Неймар, Кавани, Дракслер, в “галактикос” — Асенсио, Марсело, Модрич, Рамос, Иско.

Заметим, что до этого момента последний раз соперники встречались в 1/8 финала-2017/18, тогда “Реал” победил с общим счетом 5:2.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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