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Суд в РФ оставил в силе штрафы крымским татарам за акцию в Москве

Суд в РФ оставил в силе штрафы крымским татарам за акцию в Москве

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Московский городской суд продолжил рассматривать апелляционные жалобы на крымских татар, которые были оштрафованы за акцию у здания Верховного суда России в поддержку фигурантов первого Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом изданию Крим.Реалии рассказал адвокат Константин Андреев, передает УНН.

По его словам, 18 сентября апелляционная инстанция оставила в силе решение Мещанского районного суда Москвы о назначении штрафов 12 участникам акции.

“Доводы защиты показались суду неубедительными, несмотря на то, что в протоколах ясно было указано, что у задержанных не было с собой ни транспарантов, ни плакатов, люди мирно стояли и мирно выражали свою гражданскую позицию. Видимо, решение было вынесено заранее. Была поставлена задача — наказать, чтобы в дальнейшем другим неповадно было”, — рассказал адвокат.

Он также добавил, что в конце сентября апелляционный суд планирует рассмотреть еще 13 остались жалоб.

“Рассмотрение остальных 13 жалоб будет в конце сентября — начале октября. Мы собираем весь материал, и коллеги уже начали работу по подаче жалоб в Европейский суд по правам человека”, — пояснил Андреев.

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Напомним, российская полиция 11 июля в Москве задержала 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого Бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” (организация, которую российские власти запретили, в том числе, в аннексированном ею Крыма). Активисты находились под зданием суда с плакатами “Наши дети не террористы”, “Прекратите репрессии в Крыму”.

Объединение “Крымская солидарность” запустило марафон по сбору средств для оплаты штрафов крымскотатарским активистам, вышедших на акцию протеста в Москве.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Крым, Украина, крымские татары
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