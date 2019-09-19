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Четверг, 19 сентября 2019, 03:50 • Илья Нежигай • 3540
Во время стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погиб один человек
КИЕВ. 19 сентября. УНН. По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне. Об этом в среду сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса, передает УНН.
По данным телеканала, погибла молодая девушка. Пострадавшие - мужчина и женщина - были доставлены в больницу.
В настоящее время полиция ведет поиски стрелка.
Напомним, из-за стрельбы в метро Сиэтла один человек погиб, двое ранены.
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Источник: УНН