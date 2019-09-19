Во время стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погиб один человек

КИЕВ. 19 сентября. УНН. По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне. Об этом в среду сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса, передает УНН.

По данным телеканала, погибла молодая девушка. Пострадавшие - мужчина и женщина - были доставлены в больницу.

В настоящее время полиция ведет поиски стрелка.

Напомним, из-за стрельбы в метро Сиэтла один человек погиб, двое ранены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД рассказали подробности спецоперации по обезвреживанию минера моста Метро в Киеве