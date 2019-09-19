НБУ оставит бумажные деньги номиналом 1, 2, 5, 10 гривен

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Национальный банк Украины не собирается выводить из обращения банкноты 1, 2, 5 и 10 грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц, передает УНН.

"Сейчас НБУ не планирует выводить из обращения банкноты 1, 2, 5, 10 грн. Они в меру своего определенного сужения параллельно будут заменяться монетами", - сказала Галиц.

Напомним, начиная с 1 октября этого года, украинцы не смогут пользоваться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек, но смогут обменять их в банках на банкноты.