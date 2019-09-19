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НБУ оставит бумажные деньги номиналом 1, 2, 5, 10 гривен

НБУ оставит бумажные деньги номиналом 1, 2, 5, 10 гривен

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Национальный банк Украины не собирается выводить из обращения банкноты 1, 2, 5 и 10 грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц, передает УНН.

"Сейчас НБУ не планирует выводить из обращения банкноты 1, 2, 5, 10 грн. Они в меру своего определенного сужения параллельно будут заменяться монетами", - сказала Галиц.

Напомним, начиная с 1 октября этого года, украинцы не смогут пользоваться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек, но смогут обменять их в банках на банкноты.

Источник: УНН
Теги: НБУ, деньги
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