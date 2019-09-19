В НБУ подтвердили, что будут выпускать монеты 5 и 10 грн

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Национальном банке Украины в дальнейшем будут выпускать монеты номиналом 5 и 10 грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента денежного обращения Оксана Галиц, передает УНН.

“Мы анонсировали еще в прошлом году, что мы будем выпускать монеты в два этапа. Первый этап — это монеты номиналами 1 и 2 грн, и в дальнейшем монеты номиналом 5 и 10 грн”, — сказала Галиц.

Напомним, в Украине официально остаются в обращении монеты номиналом 10, 25 и 50 коп., а также 1, 2 грн и 1 грн старого образца.