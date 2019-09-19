Рада продлила на два года срок закупки лекарств через международные организации

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада Украины продлила еще на два года срок закупки лекарств через международные организации, что предусмотрено изменениями в закон о публичных закупках. Об этом сообщила пресс-служба ProZorro, передает УНН.

"Отдельные медицинские препараты будут продолжать закупаться через международные организации в течение следующих 2 лет с утверждением лекарств и порядка закупок через Кабинет министров", - сообщили в ProZorro.

При этом в ProZorro уточнили, что соответствующие изменения были внесены в текст законопроекта после первого чтения.

По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласой, отныне Кабмин, по представлению Минздрава, будет определять перечень препаратов, которые покупаются, перечень организаций, осуществляющих закупки, а также условия. Соответствующая информация будет загружаться в систему ProZorro, чтобы усилить контроль.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в закон о публичных закупках и некоторые другие законодательные акты. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата.