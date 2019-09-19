Изменения в публичных закупках позволят экономить до 9 млрд грн в год - ProZorro

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Принятие изменений в закон о публичных закупках позволит экономить до 9 млрд грн государственных средств в год. Об этом сообщила пресс-служба ProZorro, передает УНН.

"Изменения снижают порог для обязательного проведения закупок через ProZorro с 200 до 50 тысяч гривен. Это значит, что более четверти миллиона процедур в год теперь будут происходить в системе и иметь этап аукциона. Благодаря этому дополнительная экономия может составить до 9 млрд грн в год", - отметили в пресс-службе.

При этом в ProZorro отметили, что, согласно принятым изменениям, бизнес, который победил в тендере, будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении. Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам - сохранить наиболее экономически выгодное предложение. Совершенствование механизма обжалования даст бизнесу более широкие возможности для отстаивания своих прав.

Кроме того, по данным организации, для противодействия троллингу и блокированию тендера к рассмотрению теперь будут приниматься только проплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно. Бизнес также будет иметь возможность обжаловать отмену процедуры и отклонения всех предложений. Отменять процедуру при обжаловании запрещено. За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф в размере 85 тыс. грн.

В новой редакции закона усилена ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков. Например, если же заказчик неправомерно применил переговорную процедуру, безосновательно отклонил тендерное предложение, нарушил сроки обнародования тендерного предложения и т.д. - его ожидает штраф от 25,5 тыс. грн до 51 тыс. грн. В случае повторного нарушения в течение года - от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн.

В законопроекте появляется новая норма, в которой ответственность за нарушение законодательства в сфере публичных закупок будет распространяться и на руководителя заказчика. Если будут приобретены товары, работы и услуги до/без закупки или будет заключен договор также до/без закупки, то руководителя заказчика ждет штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Новая редакция также регулирует функционирование новых инструментов для повышения эффективности закупок. Среди них - электронные каталоги ProZorro Market и введение должности Уполномоченных лиц для профессионализации закупок. Работа таких специалистов будет оплачиваться. Предусмотрен постепенный отказ от тендерных комитетов. Для гармонизации с законодательством ЕС и международными стандартами предлагается расширить перечень конкурентных процедур, предоставить право участвовать в закупках объединенным предприятиям, закрепить право заказчиков проводить предтендерные коммуникации с бизнесом.

Также появится новый инструмент для борьбы с демпингом - система будет подсвечивать аномально низкую цену. Поставщик будет ее обосновать для заключения договора с заказчиком. Заказчики смогут оценивать предложения участников по стоимости жизненного цикла и другими неценовыми критериям. К примеру, затраты на потребление энергии и других ресурсов, техническое обслуживание, сбор и утилизацию, экологические факторы и тому подобное. После первого чтения в законопроект были внесены поправки, регулирующие международные закупки лекарств. Отдельные медицинские препараты будут продолжать закупаться через международные организации в течение следующих 2 лет с утвержденным списком лекарств и порядком закупок через Кабинет министров.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в закон о публичных закупках и некоторые другие законодательные акты. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата.