Пилот после аварии бельгийского истребителя во Франции повис на высоковольтном проводе

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня во французском городе Плювинье упал бельгийский истребитель, в котором летели два пилота, один из них запутался в высоковольтном проводе при катапультировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

"Бельгийский реактивный истребитель F-16 упал в населенном пункте на западе Франции, и один из его пилотов повис на высоковольтном проводе", - говорится в сообщении.

Представитель региональной префектуры сообщил, что самолет упал в городе Плювинье в Бретани. Одного из его пилотов спасли, пока другого освобождают с высоковольтного провода.

Пресс-секретарь национальной полиции отметила, что среди местных жителей никто не пострадал. По ее словам, около 100 полицейских окружили место аварии и расследуют, что произошло.

Напоминаем, семь человек стали жертвами крушения самолета на западе Колумбии.