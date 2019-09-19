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Пилот после аварии бельгийского истребителя во Франции повис на высоковольтном проводе

Пилот после аварии бельгийского истребителя во Франции повис на высоковольтном проводе

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня во французском городе Плювинье упал бельгийский истребитель, в котором летели два пилота, один из них запутался в высоковольтном проводе при катапультировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

"Бельгийский реактивный истребитель F-16 упал в населенном пункте на западе Франции, и один из его пилотов повис на высоковольтном проводе", - говорится в сообщении.

Представитель региональной префектуры сообщил, что самолет упал в городе Плювинье в Бретани. Одного из его пилотов спасли, пока другого освобождают с высоковольтного провода.

Пресс-секретарь национальной полиции отметила, что среди местных жителей никто не пострадал. По ее словам, около 100 полицейских окружили место аварии и расследуют, что произошло.

Напоминаем, семь человек стали жертвами крушения самолета на западе Колумбии.

Источник: УНН
Теги: Франция, истребители, Бельгия
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