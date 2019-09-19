Прокуратура АРК открыла производство из-за выезда из Крыма "делегатов" на совещание ОБСЕ

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда из временно оккупированной территории АР Крым для участия в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру АРК в Telegram.

"Данные сведения внесены в ЕРДР по обращению Представителя Президента Украины в АР Крым Антона Кориневича. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получение ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ. Расследование будет проводиться Службой безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось с запросом в прокуратуру Автономной Республики Крым после заявлений о "российском Крыму" на ежегодном совещании ОБСЕ в области человеческого измерения.

Как сообщал УНН, накануне делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыму".