"Слуга народа" будет предлагать в ЦИК некоторых уволенных членов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В списке кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии от фракции “Слуга народа” есть отдельные уволенные члены Центризбиркома из предыдущего состава. Об этом заявил заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“Мы не подавали действующих депутатов. Мы подавали действующих членов ЦИК”, — отметил Корниенко.

По его словам, сейчас народные депутаты ждут соответствующее представление от Президента Украины. При этом он отказался называть фамилии кандидатов от фракции “Слуга народа”, чтобы “не создавать им проблем”.

Ранее народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура заявил, что уже все фракции подали своих кандидатов в ЦИК.

Напомним, принятое Верховной Радой постановление “О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии” опубликовано в парламентской газете “Голос Украины” от 18 сентября.