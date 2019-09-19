Оржель: Украина готова обсуждать с РФ различные сроки продления транзита газа после 2019 года

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украина готова обсуждать с Россией различные сроки продления после 2019 года контракта на транзит газа по своей территории в Европу — как краткосрочного, так и долгосрочного. Но это все еще остается предметом консультаций, которые начнутся вскоре, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Будут переговоры позже с российской стороной. Все обсудим, и проговорим, и потом по результатам все скажем”, — сказал он, отвечая на вопрос готова ли Украина обсуждать пролонгацию соглашения на один год.

К настоящему времени завершились двусторонние консультации между ЕК и Украиной. Трехсторонние консультации ЕК-Россия-Украина должны начаться после завершения двусторонних консультаций между ЕК и Россией, которые идут в настоящее время.

Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Как писал УНН, глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев положительно оценивает предстоящую встречу по газу в Брюсселе. Об этом он сообщил журналистам в здании Еврокомиссии, где в четверг пройдут трехсторонние переговоры ЕС-Россия-Украина по газу.