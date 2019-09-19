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В Киеве сегодня могут ограничить работу метро из-за футбольного матча

В Киеве сегодня могут ограничить работу метро из-за футбольного матча

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В четверг, 19 сентября, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена из-за футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Мальме" (Швеция), передает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

“19 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК „Олимпийский“ футбольного матча между командами „Динамо“ (Киев) и „Мальме“ (Швеция) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена”, — говорится в сообщении.

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Как отмечается, возможное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции “Олимпийская” перед началом футбольного матча и станций “Олимпийская”, “Дворец спорта” и “Площадь Льва Толстого” после его окончания.

Напомним, в Киеве вчера было остановлено движение в столичном метро от станции “Днепр” до станции “Дарница” из-за сообщения о минировании.

Источник: УНН
Теги: футбол, Киев, метрополитен
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