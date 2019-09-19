Еврокомиссия проверила в Украине проекты по обращению с радиоактивными отходами

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Представители Европейской комиссии положительно оценили состояние реализации проектов в сфере обращения с радиоактивными отходами (РАО) в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), передает УНН.

"Представители Еврокомиссии отметили, что недавние реорганизационные изменения, инициированные ГАЗО в сфере управления РАО - это прекрасный ход, который упростит и улучшит эффективность управления в этом секторе. Внедренные изменения фактически являются выполнением рекомендаций, выработанных совместно с европейскими экспертами", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что на специализированные комбинаты корпорации "УкрГО "Радон" было поставлено оборудование для бригад аварийного реагирования. Сейчас это оборудование используется для извлечения и перезахоронения радиоактивных отходов с объекта "Пески-1" в Киевской области.

"Два месяца назад мы также ввели в эксплуатацию "долгострой" - завод по переработке жидких радиоактивных отходов, которые образуются во время снятия ЧАЭС с эксплуатации. Сегодня уже 136 бочек с переработанными на заводе радиоактивными отходами принято на захоронение в специализированного хранилища", - отметил председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Также, в зоне отчуждения продолжаются работы по созданию установки для освобождения материалов от регулирующего контроля на ЧАЭС, а также продолжается разработка и внедрение интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга окружающей среды на специализированных комбинатах корпорации "УкрГО "Радон".

"Сейчас Агентство и Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами активно работают над разработкой национального плана геологического захоронения радиоактивных отходов в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности между Украиной и ЕС.