В оккупированном Крыму масштабный природный пожар

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В оккупированном Крыму в поселке Орджоникидзе под Феодосией произошло возгорание сухой травы на 45 гектарах земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское ГУ МЧС оккупированного полуострова.

"Вчера, в 18:33, на пульт крымских спасателей поступила информация о возгорании сухой растительности на территории 35 квартала Феодосийского участкового лесничества Феодосийского ЛОХ", - говорится в сообщении.

На место возгорания направили 116 пожарных.

Как указано, на сегодня в 00:55 пожар удалось локализовать и не допустить перехода огня на дачные массивы.

Напоминаем, Россия до сих пор не предоставила ООН доступ на территорию оккупированного Крыма.