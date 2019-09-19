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Четверг, 19 сентября 2019, 15:18 • Наталья Рябцева • 22125
В оккупированном Крыму масштабный природный пожар
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В оккупированном Крыму в поселке Орджоникидзе под Феодосией произошло возгорание сухой травы на 45 гектарах земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское ГУ МЧС оккупированного полуострова.
"Вчера, в 18:33, на пульт крымских спасателей поступила информация о возгорании сухой растительности на территории 35 квартала Феодосийского участкового лесничества Феодосийского ЛОХ", - говорится в сообщении.
На место возгорания направили 116 пожарных.
Как указано, на сегодня в 00:55 пожар удалось локализовать и не допустить перехода огня на дачные массивы.
Напоминаем, Россия до сих пор не предоставила ООН доступ на территорию оккупированного Крыма.
Источник: УНН