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Пристайко обсудил с Геттемюллер предстоящий визит Североатлантического совета в Киев

Пристайко обсудил с Геттемюллер предстоящий визит Североатлантического совета в Киев

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предстоящий визит Североатлантического совета в Киев. Об этом украинский министр написал в Twitter, передает УНН.

"Говорил с заместителем генерального секретаря НАТО Гетемюллер. Обсудили предстоящий визит Североатлантического совета в Киев. Признаться, что даже до развития карьеры, Роуз по-прежнему активно участвовала в повестке дня Украины", - написал министр.

Как сообщал УНН, Североатлантический совет НАТО посетит Киев в период с 30 по 31 октября.

Источник: УНН
Теги: НАТО, совет, Вадим Пристайко
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