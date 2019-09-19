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Офицеру дали три года тюрьмы за "самоволку"

Офицеру дали три года тюрьмы за "самоволку"

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Житомире капитана ВСУ осужден за самовольное оставление воинской части до 3 лет и 1 месяца лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что кадровый военный одной из воинских частей, которая дислоцируется в Житомире, в апреле 2019 года, с целью уклониться от конституционного долга, связанного с защитой Родины, без разрешения соответствующих командиров и начальников покинул территорию военной части и проводил время по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

Богунский районный суд Житомира признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца в условиях особого периода).

В военной прокуратуре отмечают, что этот военнослужащий уже сидел на гауптвахте в 2018 году за побег со службы.

Напомним, солдату дали четыре года тюрьмы за "самоволку".

Источник: УНН
Теги: суд, Житомир и Житомирская область, военная прокуратура, самоволка
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