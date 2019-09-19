Должностных лиц МВД уличили в махинациях с залоговой недвижимостью

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Служба безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила должностных лиц Министерства внутренних дел на сделках с залоговой недвижимостью ведомства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители установили, что в 2017 году Государственная фискальная служба применила налоговый залог на имущество предприятия, которое принадлежит к сфере управления МВД Украины, за неуплату налогов на сумму 1,2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Но, в 2018 году должностные лица предприятия достоверно зная о процессуальных действиях, использовали поддельное решение одного из судов г. Днепр для снятия налогового залога и последующей реализации имущества, арестованного налоговым органом.

В результате киевская недвижимость общей площадью более 3700 квадратных метров "отошла" третьим лицам чем был нанесен ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. Следователи Центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры Украины и оперативным сопровождением СБУ провели санкционированные обыски у фигурантов дела, которые осуществляли реализацию имущества, нотариуса, государственного регистратора.

По результатам санкционированных следственных действий правоохранители изъяли документацию по доказательствами незаконного отчуждения арестованной недвижимости и причинение государству материального ущерба.

В случае доказательства вины, организаторам сделки грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование, начатое по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365-2 и ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области СБУ разоблачила должностных лиц госпредприятия "Морской торговый порт" Южный " на хищении средств предприятия.