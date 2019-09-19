Кучма обсудил освобождения удерживаемых лиц с координатором гуманитарной подгруппы ОБСЕ

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма обсудил ход работы по взаимному одновременного освобождения удерживаемых лиц с координатором гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фришем. Об этом сообщила в Facebook прессекретар представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

“Сегодня в Киеве Леонид Кучма встретился с координатором гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фришем. В разговоре приняла участие представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская. Во время переговоров подробно обсудили ход работы по взаимному одновременного освобождения удерживаемых лиц”, — сообщила прессекретар.

Напомним, накануне в Минске состоялась встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Вечером в среду в росСМИ появилась информация о том, что Киев отказался подписывать формулу Штайнмайера в Минске.

Позже украинская сторона в ТКГ сообщила, что РФ блокирует определения даты разведения сил на Донбассе.