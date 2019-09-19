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Днепровский "фаворит" Госпродпотребслужбы системно завышает цены на тендерах

Днепровский "фаворит" Госпродпотребслужбы системно завышает цены на тендерах

КИЕВ. 19 сентября. УНН. ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания", которая была определена в недавнем скандальном тендере Госпродпотребслужбы победителем, в целом за последние 1,5 года одержала победу в 22 тендерах ведомства. Но алгоритм проведения некоторых закупок, как и определение компании победителем - достаточно сомнительный. Об этом свидетельствуют данные портала Clarity-Project, передает УНН.

В частности, анализ тендерных побед днепропетровской компании указывает на то, что она регулярно значительно завышает цены на свою продукцию. А также на то, что если побеждает, то — с минимальной разницей.

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К примеру — в июне текущего года Госпродпотребслужба провела тендер на закупку набора для выявления антител к вирусу лейкоза в иммуноферментном анализе конкурентным методом (ИФА). Ожидаемая стоимость указанной закупки составила необоснованно завышенных 7 млн 360 тыс. грн.

Участие в тендере принимали две компании: ООО “Компания “Виннер Трейд” и, собственно, ООО “Днепропетровская фармацевтическая компания”.

Начальное предложение “Компании “Виннер Трейд” составило 5 млн 978 тыс. грн, тогда как “Днепропетровской фармацевтической компании” больше соответствовало оглашенной ожидаемой стоимости — 6 млн 992 тыс. грн.

Конечное предложение “Компании “Виннер Трейд” осталось таким же, как и начальное, и составило 5 млн 978 тыс. грн. В свою очередь “Днепропетровская фармацевтическая компания" снизила свое конечное предложение практически на 1 млн грн — до 5 млн 977 тыс. грн, тем самым одержав победу в тендере на ценовой разнице всего в 1 тыс. грн.

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Отметим, что во время скандального тендера Госпродпотреблсужбы по закупке тест-систем на бруцеллёз в августе этого года, ожидаемая цена закупки также была неоправданно высокой. Она составила более 1,83 млн грн, в то время как отечественный производитель тест-систем готов был продать их государству по цене чуть более 800 тыс. грн.

И как в предыдущем случае — предложенная цена “Днепропетровской фармацевтической компании” оказалась максимально близкой к заявленной Госпродпотребслужбой — 1,7 млн грн.

Одержать победу в этом тендере днепровская фирма смогла только после того, как более выгодное ценовое предложение другого участника (отечественного “Диапроф-Мед”) не было принято во внимание тендерным комитетом. Сегодня эта ситуация стала предметом изучения АМКУ: решение об отмене признания победителем “Днепровской фармацевтической компании” с вдвое завышенной ценой могут вынести уже 20 сентября. 

Напомним, что ранее в Госпродпотребслужбе фактически признали, что формируют свои закупочные цены, ориентируясь на самые дорогие “прайсы”

Экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, в свою очередь, пояснила, что заказчики действительно часто завышают ожидаемую стоимость закупок. И целей у них как минимум две: показать лже-экономию бюджетных средств и заработать на разнице между рыночной ценой товара и той, по которой его покупает государство.

“Нормативной базы, как они должны это делать (формировать ожидаемую стоимость закупки — ред.), нет. И это конечно, имеет свои негативные последствия, как в данном случае, когда побеждает участник с ценой, которая значительно выше, чем рыночная. Или еще могут быть негативные последствия такого явления в виде того, что заказчики после тендера отчитываются, например, об экономии госсредств в 100% или 150%. Но эта экономия абсолютно искусственная. Она сделана за счет того, что заказчик специально завысил ожидаемую стоимость закупки в разы, чтобы потом показать вроде экономию, которой на самом деле нет”, — пояснила Загребельская.

Источник: УНН
Теги: тендеры, цены, закупки, Госпродпотребслужба
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