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В результате ДТП во Львовской области микроавтобус вылетел в остановку общественного транспорта: 6 пострадавших

В результате ДТП во Львовской области микроавтобус вылетел в остановку общественного транспорта: 6 пострадавших

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. На автодороге Киев — Чоп столкнулись два микроавтобуса, в результате чего один из них вылетел на остановку общественного транспорта, пишет УНН со ссылкой на пресс служба Национальной полиции в Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 сентября, около 11.00 на автодороге Киев — Чоп возле села Надетычи, Николаевского района.

В полиции сообщили, что: “Как установили полицейские, столкнулись два микроавтобуса — „Ивеко“ и „Мерседес“, в результате чего „Мерседес“ въехал в остановку общественного транспорта, а „Ивеко“ съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них были доставлены в больницу”.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, а также лица всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писал УНН, во Львове произошла первая ДТП с участием электросамоката.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, Украина, Национальная полиция
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