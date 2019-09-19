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В ЕС поддержали назначение кандидата от Румынии главой Европейской прокуратуры

В ЕС поддержали назначение кандидата от Румынии главой Европейской прокуратуры

Лауры Ковеши

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Постпреды стран Евросоюза поддержали кандидатуру бывшей главы антикоррупционной прокуратуры Румынии Лауры Ковеши на пост главного прокурора ЕС, передает УНН со ссылкой на Calea Europeana.

В ходе голосования на уровне постоянных представителей правительств стран ЕС, 17 постпредов проголосовали “за” кандидатуру Лауры Ковеши и 5 — “против”.

Окончательное назначение Ковеши произойдет после голосования Европейского парламента и заседания Совета ЕС на уровне министров внутренних дел и юстиции.

Напомним, Ковеши возглавляла в Румынии антикоррупционный директорат. Ее уволили после обращения министра юстиции в Конституционный суд. Антикоррупционное ведомство в Румынии под руководством Ковеши обвиняли в незаконной прослушке и фальсификации обвинений.

Напомним, в интервью УНН Лаура Ковеши рассказала об условиях независимости антикоррупционных органов и сотрудничестве с украинскими коллегами.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Румыния, прокурор
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