Новости: Политика
Четверг, 19 сентября 2019, 16:52 • Саша Картер • 3645
В Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры по газу
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Брюсселе начались переговоры Украины, России и ЕС о транзите газа, передаёт УНН со ссылкой на сообщение в Twitter Миненерго РФ.
“Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина”, — сообщили в российском министерстве.
Напомним, ранее сегодня в Брюсселе состоялись переговоры Украины и ЕС перед газовой встречей с РФ.
Как сообщал УНН, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель ранее заявил, что Украина готова обсуждать с РФ различные сроки продления транзита газа после 2019 года.
Источник: УНН