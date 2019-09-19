В Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры по газу

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Брюсселе начались переговоры Украины, России и ЕС о транзите газа, передаёт УНН со ссылкой на сообщение в Twitter Миненерго РФ.

“Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина”, — сообщили в российском министерстве.

Напомним, ранее сегодня в Брюсселе состоялись переговоры Украины и ЕС перед газовой встречей с РФ.

Как сообщал УНН, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель ранее заявил, что Украина готова обсуждать с РФ различные сроки продления транзита газа после 2019 года.