В конгрессе США обсудят санкции против российского госдолга

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В четверг, 19 сентября, члены палаты представителей конгресса и сената начнут обсуждать итоговую версию законопроекта о бюджете Пентагона на следующий финансовый год (1 октября - 30 сентября). Это следует из сообщения, опубликованного на сайте комитета сената по Вооруженных сил, передает УНН.

Обсуждение пройдет в специальном комитете в составе 12 представителей из обеих палат. От республиканцев в комитет войдет в том числе конгрессвумен Элизабет Чейни, дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни.

Cейчас существует две версии бюджета Пентагона. Первая была принята палатой представителей, где большинство контролирует Демократическая партия. Эта версия содержит поправку с санкциями против госдолга России. Сенатская версия билля антироссийских санкций не содержит, но включает в себя дополнительные средства на модернизацию ядерного арсенала США. Представителям палат необходимо прийти к согласию.

Республиканцы считают необходимым выделить больше средств на укрепление американской обороны, в том числе от России. Чейни заявила, что приложит все усилия, чтобы добиться принятия бюджета Пентагона, соответствующего вызовам, с которыми столкнулись США. “В целях нашей безопасности мы должны выделить ресурсы, разработать и развернуть системы, необходимые для защиты от наших соперников. Это включает в себя модернизацию нашей ядерной триады и сокращение отставания от России в системе сдерживания путем развертывания ядерного оружия малой мощности”, — пояснила она.

Чейни указала, что хочет внести коррективы в версию бюджета, предложенную демократами из палаты представителей. Версия сената предполагает выделение дополнительных 65 млн долларов на разработку новых межконтинентальных ракет по сравнению с версией нижней палаты. Билль сенаторов также предоставит Пентагону больше денег на программу модернизации ядерного оружия, направленную на снабжение баллистических ракет для подводных лодок боеприпасами пониженной мощности W76-2. Наконец, сенатская версия предлагает больше средств на развертывание ракет средней и малой дальности, которые были запрещены положениями российско-американского договора о РМСД, действие которого было прекращено в августе.

Необходимость новых санкций объяснили в палате представителей рисками вмешательства России в американскую внутреннюю политику. Согласно положениям билля, ограничительные меры против российского госдолга должны быть приняты в течение 90 дней после утверждения законопроекта. Запрет будет наложен на операции с госдолгом, выпущенным спустя минимум 180 дней после утверждения законопроекта.

Санкции могут быть сняты, если после очередных выборов директор национальной разведки США придет к выводу, что Россия не пыталась в них вмешаться, и это заключение будет поддержано резолюциями обеих палат конгресса. Ближайшие выборы в конгресс, как и президентские, пройдут в США в ноябре 2020 года.

Как писал УНН ранее, высланных из США российских дипломатов подозревали в шпионаже.