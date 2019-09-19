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Грабители вынесли из дворца во Франции драгоценностей и денег на 2 млн евро

Грабители вынесли из дворца во Франции драгоценностей и денег на 2 млн евро

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Воры ограбили французский дворец Во-ле-Виконт, после того, как связали его хозяев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Воры связали владельцев французского дворца и похитили 2 миллиона евро драгоценностями и деньгами.

Полиция разыскивает шестерых подозреваемых, которые ограбили Во-ле-Виконт близ Парижа, который часто снимают в фильмах вместо Версаля.

Как отмечает издание, дворец Во-ле-Виконт, что стоит среди роскошных садов примерно в 50 км к юго-востоку от Парижа, принадлежит одной семье с 1875 года. Патрис и Кристина де Вогю открыли поместье для публики в 1968 году.

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Источник: УНН
Теги: Франция, ограбления
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