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Четверг, 19 сентября 2019, 17:20 • Наталья Рябцева • 1245
Грабители вынесли из дворца во Франции драгоценностей и денег на 2 млн евро
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Воры ограбили французский дворец Во-ле-Виконт, после того, как связали его хозяев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Воры связали владельцев французского дворца и похитили 2 миллиона евро драгоценностями и деньгами.
Полиция разыскивает шестерых подозреваемых, которые ограбили Во-ле-Виконт близ Парижа, который часто снимают в фильмах вместо Версаля.
Как отмечает издание, дворец Во-ле-Виконт, что стоит среди роскошных садов примерно в 50 км к юго-востоку от Парижа, принадлежит одной семье с 1875 года. Патрис и Кристина де Вогю открыли поместье для публики в 1968 году.
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Источник: УНН