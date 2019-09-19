Юристы ВР заявили, что прокуратуру отреформируют частично, несистемно и непонятно

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Главное юридическое управление Верховной Рады обнаружило массу просчетов и противоречий в президентском законопроекте о реформе прокуратуры. Впрочем, народных депутатов это не остановило и они приняли законопроект во втором чтении и в целом 259 голосами, сообщает УНН.

Тем не менее, замечания юристов позволяют понять, с какими трудностями столкнутся те, кто будет причастен к новой реформе.

“Подготовленный к рассмотрению во втором чтении законопроект, хоть и называется “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры”, однако не содержит положений относительно приведения Закона Украины “О прокуратуре” к требованиям Основного Закона Украины, а касается исключительно, как следует из пояснительной записки к законопроекту, “очищение рядов прокуроров от лиц, не соответствующих требованиям добропорядочности и профессионализма” и направлен прежде всего “на кадровую перезагрузку органов прокуратуры путем аттестации действующих прокуроров".

Учитывая то, что изменения в Закон Украины „О прокуратуре“ предлагаются частичные и несистемные, с нашей точки зрения, не будет соблюден принцип верховенства права и его элемента — принципа правовой определенности, предусмотренный статьей 8 Конституции Украины”, — сказано в документе.

Одна из главных проблем законопроекта Владимира Зеленского о реформе прокуратуры ( № 1032) — отсутствие правовой определенности, указывают юристы.

В документе есть такие словосочетания: “в случае потребности”, “установленный порядок”, “соответствующий орган”, “особенности, определенные Генеральным прокурором”, "аттестация предусматривает" и “другие этапы”.

Кто будет устанавливать потребности и порядки, как Генпрокурор будет определять особенности, если работа органов прокуратуры определяется законом — юристам непонятно.

Кроме того они обращают внимание, что главным регулятором является все же действующий закон “О прокуратуре”, который и определяет правовые основы деятельности прокуратуры, включая работу и самих прокуроров. Из этого следует, что все изменения должны были вносится туда, а не формулироваться в отдельной инициативе. Теперь вполне возможна правовая коллизия, когда одни нормы будут противоречить другим.

Нерешенным также остался вопрос противоречия президентского закона Бюджетному кодексу Украины. Юристы подчеркивают, что закон, влияющий на показатели бюджета не может быть введен в действие раньше начала бюджетного периода, который следует за плановым. Другими словами, закон о реформе прокуратуры не может быть введен в действие раньше 2021 года, об этом уже УНН сообщал.

В который раз юристы акцентировали на том, что увольнение прокуроров во время отпуска, больничного или командировки недопустимо, поскольку это противоречит Конституции.

Точно также Основному Закону страны противоречит аттестация одних и освобождение от тестов других (4 категории), что является ничем иным как дискриминацией, полагают в юридическом управлении ВР.

Обеспокоенность юристов вызывает и сам механизм тестирования, в частности его “другие этапы”, не прохождение которых чревато увольнением.

Законопроект ограничивает и участие действующих прокуроров в доборе на вакантные должности в Офисе Генпрокурора, областных и окружных прокуратур — и это опять таки противоречит Конституции.

Юристы также против того, чтобы Генпрокурор решал кому какое уголовное производство расследовать. В частности это касается уголовных производств военных прокуроров, которые по Закону № 1032 Генпрокурор хочет распределять между другими прокурорами. Все подобные вопросы регулируются исключительно процессуальным законодательством, напоминают юристы ВР.

К слову они также указывают, что ликвидация военных прокуратур и передача полномочий военных прокуроров на других прокуроров, так же, как и одновременное проведение аттестации всех прокуроров, может привести к нарушению статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на справедливый суд, поскольку указанное может привести к затягиванию разумных сроков рассмотрения уголовных производств и других дел, в которых участвуют прокуроры.

Как и в Главном научно-экспертном управлении, в Главном юридическом управлении ВР считают необоснованным переименование ГПУ в Офис Генпрокурора и неприемлемой ликвидацию военных прокуратур.

Юристы сводят все к тому, что главное ведомство страны по надзору за соблюдению законности, само фактически будет нарушать эти самые Законы в своей деятельности.

Резюмируя они констатируют, что документ требует техническо-юридической доработки и должен быть вынесен на повторное второе чтение.

Однако, такие предостережения юристов не помешали нардепам принять реформу прокуратуры во втором чтении и в целом 259 голосами. Важно отметить, что преимущественно голосовали “Слуга народа” и депутатская группа “За майбутнє” (включая Балогу, Герегу, Яценко и Бондара).

Все остальные или не голосовали, или воздержались, или были против.