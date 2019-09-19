В Раде отправили на повторное второе чтение закон о прослушке для ГБР и НАБУ

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009 об изменениях к уголовному процессуальному законодательству, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро. Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект закона 1009 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства направлен на совершенствование правового регулирования уголовного процесса как для эффективного осуществления досудебного расследования, так и для предоставления стороне защиты дополнительных гарантий от возможных злоупотреблений со стороны судей, следователей и прокуроров. В проект закона 1009 при подготовке к рассмотрению во втором чтении было подано 153 поправок.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в уголовного процессуального законодательства №1009, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционном бюро.



По мнению юриста, законопроект 1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" предусматривает положительные изменения в виде возврата нормы об исчислении сроков досудебного расследования, а также предусматривает продление этих сроков исключительно прокурором, что положительно повлияет на эффективность следствия.