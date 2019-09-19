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Аналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в Киеве в сентябре

Аналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в Киеве в сентябре

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Киева в сентябре составляет 914 долларов. Об этом свидетельствует аналитика SV-Development, сообщает УНН.

Самым дорогим остается квадратный метр в Печерском районе - 1309 долларов, а самым дешевым - в Деснянском - 717 долларов за квадратный метр в новостройке.

Средняя стоимость по районам распределилась следующим образом: Голосеевский - 919 долл. за кв.м., Дарницкий - 729 долл. за кв.м., Днепровский - 755 долл. за кв.м., Оболонский - 976 долл. за кв.м., Подольский - 862 долл. за кв.м., Святошинский - 851 долл. за кв.м., Соломенский - 812 долл. за кв.м. и Шевченковский - 1172 долл. за кв.м.

Как сообщал УНН, эксперты считают осень наиболее активным сезоном на рынке недвижимости.

Застройщики также прогнозируют, что осенью рынок недвижимости будет очень активным и большая часть сделок будет сосредоточена на первичной недвижимости. Глава правления ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.

"Стагнация рынка недвижимости - явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением", - считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до "лучших времен", чтобы не прогадать.

"Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости - сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!" - отмечает президент "Киевгорстроя".

Источник: УНН
Теги: Киев, строительство, жилье
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