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В ГПУ появился департамент по расследованию масштабных хищений госсредств

В ГПУ появился департамент по расследованию масштабных хищений госсредств

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Генеральной прокуратуре создан департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В четвергу, 19 сентября 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. В состав департамента будут входить пять отделов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, деятельность департамента будет сосредоточена на "процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательствам на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере".

Напомним, 19 сентября Верховная Рада приняла проект закона о реформе прокуратуры.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, хищение, Руслан Рябошапка

В тексте упоминаются

Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
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