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В Киеве поступило сообщение о заминировании всех мостов - полиция

В Киеве поступило сообщение о заминировании всех мостов - полиция

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Неизвестный прислал электронное письмо о минировании ряда инфраструктурных объектов Киева. Об этом УНН сообщила руководительница отдела коммуникаций столичной полиции Оксана Блищик.

"Поступило сообщение о заминировании ряда инфраструктурных объектов, среди которых - медицинские учреждения, жилые дома, дипломатические учреждения ... в том числе мосты. Сейчас проводится проверка, привлечены специалисты киберполиции, потому что это было электронное письмо", - сообщила она.

По словам собеседницы, движение по мостам Киева не перекрывали, специалисты сейчас проводят проверку.

Напомним, накануне в Киеве вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, мосты
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