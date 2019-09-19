Новости: Криминал и ЧП
Четверг, 19 сентября 2019, 19:09 • Саша Картер • 9570
В Киеве поступило сообщение о заминировании всех мостов - полиция
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Неизвестный прислал электронное письмо о минировании ряда инфраструктурных объектов Киева. Об этом УНН сообщила руководительница отдела коммуникаций столичной полиции Оксана Блищик.
"Поступило сообщение о заминировании ряда инфраструктурных объектов, среди которых - медицинские учреждения, жилые дома, дипломатические учреждения ... в том числе мосты. Сейчас проводится проверка, привлечены специалисты киберполиции, потому что это было электронное письмо", - сообщила она.
По словам собеседницы, движение по мостам Киева не перекрывали, специалисты сейчас проводят проверку.
Напомним, накануне в Киеве вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.
Источник: УНН