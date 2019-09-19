Ситуация на Донбассе: за день боевики совершили 6 обстрелов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. За сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Николаевки по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Богдановки по направлению Петровского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем; дважды неподалеку Водяного по направлению Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи Золотого по направлению Садового - из стрелкового оружия; неподалеку Орехового по направлению с Березовского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, 18 сентября боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.