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В Ровенской области 11 человек отравились после празднования крестин

В Ровенской области 11 человек отравились после празднования крестин

КИЕВ. 19 сентября. УНН. После празднования крестин в одном из кафе в Ровенской области отравились 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областной лабораторный центр МОЗ.

"По состоянию на 19.09.2019 количество больных среди лиц, которые праздновали крестины в магазине-кафе "На Паненській"(г. Дубно), возросло до 11 человек (10 больных - среди гостей и 1 - продавец данного заведения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди заболевших пятеро госпитализированы в инфекционное отделение, а шестеро лечатся амбулаторно.

"У 4 госпитализированных больных выделена сальмонелла. Причины и обстоятельства возникновения вспышки выясняются", - сообщили в лабцентре.

Напомним, в городе Дубно Ровенской области 14 человек с признаками острой кишечной инфекции обратились за помощью врачей после употребления шаурмы на рок-фестивале.

Источник: УНН
Теги: отравление, Ровно и Ровенская область, праздник
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