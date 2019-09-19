На столичной Борщаговке во время реставрации моста перевернулся строительный кран

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве во время реставрации моста перевернулся кран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.

Сообщается, что сегодня, около 17 часов, на службу "102" поступило сообщение о переброске крана.

"На строительстве по адресу улица Семьи Сосниных во время реставрации моста перевернулся кран. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.

Напомним, на одесском пляже из-за падения строительного крана погиб рабочий.