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На столичной Борщаговке во время реставрации моста перевернулся строительный кран

На столичной Борщаговке во время реставрации моста перевернулся строительный кран

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве во время реставрации моста перевернулся кран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.

Сообщается, что сегодня, около 17 часов, на службу "102" поступило сообщение о переброске крана.

"На строительстве по адресу улица Семьи Сосниных во время реставрации моста перевернулся кран. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.

Напомним, на одесском пляже из-за падения строительного крана погиб рабочий.

Источник: УНН
Теги: Киев, строительство
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