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Четверг, 19 сентября 2019, 20:20 • Ясамин Мохаммад • 7650
На столичной Борщаговке во время реставрации моста перевернулся строительный кран
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве во время реставрации моста перевернулся кран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.
Сообщается, что сегодня, около 17 часов, на службу "102" поступило сообщение о переброске крана.
"На строительстве по адресу улица Семьи Сосниных во время реставрации моста перевернулся кран. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.
Напомним, на одесском пляже из-за падения строительного крана погиб рабочий.
Источник: УНН